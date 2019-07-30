Hocahasan Mahallesi Hoca Hasan Parkı'nda, Türk ve Afganlardan oluşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle Afgan uyruklu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki bir apartmana sığınarak 112 Acil Servis ve polis ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Olayın ardından kaçan 4 şüpheli yakalanarak, emniyete götürüldü.
Bursa'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı
30.07.2019 - 01:39 | Son Güncelleme: 30.07.2019 - 01:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Etiketler : bursa,bursa kavga,
640447 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/640447.aspx
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