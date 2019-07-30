Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüreğir ilçesinde yaz sıcaklarıyla birlikte bin dereceye varan sıcaklıkta üretilen mangal kömürü, işçilere büyük zorluklar yaşatıyor. Meşe, pinar ve portakal ağaçlarından yapılan mangal kömürü sefaya dönüşmeden önce zorlu süreçlerden geçiyor. 25 gün süren bir mücadelenin ardından 25 ton odunun kullanıldığı bir piramitten 10 tona yakın mangal kömürü elde ediliyor. İşçiler, yıl boyunca izin alınmış alanlardan ve tapulu arazilerden topladıkları ağaçları günler süren bir çalışmayla kömüre dönüştürüyor. Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan işçiler kesilen ağaçları çadırların bulunduğu alanda kurdukları ocaklarda 3 ile 4 hafta kontrollü şekilde ve başında nöbet tutarak yakıp daha sonra soğutma çalışması yapıyor. Bu işlemler sonucu oldukça meşakkatle elde edilen odun kömürleri, kamyonlara yüklenip alıcılarına götürülerek satışa sunuluyor. Yaktıkları odunları başında 24 saat nöbet tutarak geçiren ve yüzlerinden kömür karası eksik olmayan mevsimlik işçiler, oldukça zorlu bir iş yapmalarına rağmen günlük 60 TL ekmek parası kazanıyor.