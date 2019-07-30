Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Az bulutlu ve açık 34 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31 
İzmir: Az bulutlu ve açık 34 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35 
Bursa: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 32 
Antalya: Az bulutlu ve açık 32 
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29 
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28 
Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 31 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 