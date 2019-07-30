Havaların ısınması ile birlikte kırsal alanlarda sık sık görülen yılanlar şehir merkezinde de görülmeye başlandı.
2 METRE UZUNLUĞUNDAKİ YILAN KORKUTTU
Afyonkarahisar’da insanların yoğun şekilde kullandığı sokakta görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan korkuya neden oldu. Öğle saatlerinde sıcak asfaltta ilerleyen yılanı gören vatandaşlar fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. Vatandaşlar ayrıca bu canlıların neslinin devamı için öldürülmemesi gerektiğini belirtti.
Sokaktaki 2 metrelik yılan görenleri korkuttu
30.07.2019 - 10:44 | Son Güncelleme: 30.07.2019 - 10:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar’da sokakta görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, vatandaşları korkuttu.
Havaların ısınması ile birlikte kırsal alanlarda sık sık görülen yılanlar şehir merkezinde de görülmeye başlandı.
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640528 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/640528.aspx
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