Ünlü gastronomi uzmanı Vedat Milor, sosyal medya hesabı üzerinden Burgazada’da bir restoran çalışanı tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Restoranın sokağa fazladan masa koyarak yürüme alanını daralttığını ifade eden Milor, durum karşısında restoran çalışanını ikaz etti.
MİLOR'U DENİZE İTTİ
Restoran çalışanı ise 'sana ne lan, fazla konuşma’ diyerek Milor’u denize doğru itti.
"BOYNUM KIRILABİLİRDİ"
Milor, çalışanın kendisini itmesiyle denize düşmesine ramak kaldığını ve geriye doğru düşmesi durumunda boynunun kırılabileceğini ifade etti. Ayrıca Milor yapılması gerekenin, belediyenin o bölgeyi geçişe uygun hale getirmesi olduğunu belirtti.
Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, Burgazada'da saldırıya uğradı
30.07.2019 - 13:39 | Son Güncelleme: 30.07.2019 - 13:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü gastronomi uzmanı Vedat Milor Burgazada’da masalarla geçişi engelleyen bir restoranın çalışanını uyarınca, saldırıya uğradığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Milor, çalışanın kendisini ‘sana ne lan, fazla konuşma’ diyerek denize doğru ittiğini ve düşmesine ramak kaldığını ifade etti.
Ünlü gastronomi uzmanı Vedat Milor, sosyal medya hesabı üzerinden Burgazada’da bir restoran çalışanı tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Restoranın sokağa fazladan masa koyarak yürüme alanını daralttığını ifade eden Milor, durum karşısında restoran çalışanını ikaz etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : milor,
640557 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/640557.aspx
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