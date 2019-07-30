Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Sarımbey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. idaresindeki 18 AC 601 plakalı saman yüklü kamyon, virajı alamayarak devrildi. Yoldan geçen vatandaşlar, kazada yaralanan sürücüyü aracın içinden çıkartmak için yardımcı oldu. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücüyü Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan sürücü İ.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.