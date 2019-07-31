Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar S.M, H.B. ve A.Y. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak, savunması alınan sanık A.Y. örgüt üyesi olmadığını öne sürerek, ''ByLock programı yüklemedim ve kullanmadım. Hakkımdaki veri inceleme raporunu ve tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Ben iddia edildiği gibi zümre başkanlığı yapmadım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını belirterek, adli kontrol kararının kaldırılmasını ve beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.