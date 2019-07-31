Olay, ilçeye bağlı Erkilet Dere mahallesi Lalepaşa sokak üzerinde inşaat halindeki 2 katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A.'nın hareketsiz bir şekilde yattığını gören arkadaşları durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, S.A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de, çevrede inceleme yaptı. S.A.'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İnşaat işçisi, çalıştığı inşaatta ölü olarak bulundu
31.07.2019 - 17:54 | Son Güncelleme: 31.07.2019 - 17:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir inşaat ilçesi, çalıştığı evde olarak bulundu.
Olay, ilçeye bağlı Erkilet Dere mahallesi Lalepaşa sokak üzerinde inşaat halindeki 2 katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A.'nın hareketsiz bir şekilde yattığını gören arkadaşları durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, S.A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de, çevrede inceleme yaptı. S.A.'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.
Etiketler : Kayseri,
640846 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/640846.aspx
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