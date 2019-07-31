Çanakkale şehir iskelesinin elektrik tamirlerini yapan işçilerin hiçbir güvenlik tedbiri almadan hem yüksek akıma, hem yerden yaklaşık 10 metre yüksekliğe aldırmadan çalışması tepki çekti. İşçide ne bir emniyet kemeri, baret ne de elektrik çarpmaması için bir tedbir vardı. İşci bir kaza yaşanmadan işini bitirerek sepetten indi.
Hayatını hiçe saydı
31.07.2019 - 18:30 | Son Güncelleme: 31.07.2019 - 18:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale iskelesinde yerden yaklaşık 10 metre yukarıda sepetli vinç içerisinde elektrik işi yapan ustanın vurdum duymazlığı gözlerde kaçmadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : işçi,Çanakkale,hayat,sepetli vinç,
640857 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/640857.aspx
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