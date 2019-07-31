Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun istikametine giden Hasan Öztürk yönetimindeki 34 TK 5251 plakalı otomobil, Türk-İş Kavşağı'nda Serkan Uğraş'ın kullandığı 55 ACA 178 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücü Öztürk ile aynı araçta bulunan Meltem Çelikkaya, Utku Berk Çelikkaya ve Neziha Öztürk yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.