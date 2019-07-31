Edinilen Bilgiye göre, saat 21.15 sıralarında Elifli köyünde bulunan zeytinlik alanda henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı ile kısa sürede olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 6 arazöz ile yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar neticesinde, yangın kontrol altına alındı. 