Edinilen Bilgiye göre, saat 21.15 sıralarında Elifli köyünde bulunan zeytinlik alanda henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı ile kısa sürede olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 6 arazöz ile yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar neticesinde, yangın kontrol altına alındı.
İzmir'de zeytinlik alanda yangın
31.07.2019 - 22:32 | Son Güncelleme: 31.07.2019 - 22:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Bayındır ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İzmir,zeytinlik alan,yangın,
640892 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/640892.aspx
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