Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir İlçesi Üzümlü Mahallesinde A.Y ve T.S. isimli kişilerin ruhsatsız tabanca imalatı ve satışı yaptıkları bilgisi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobil ve evlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda şüphelilerin kullandığı otomobilin motor kaputu kısmına gizlenmiş 14 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde de 2 adet şarjör bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.