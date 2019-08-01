Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Esenyurt, Yunusemre Mahallesinde gece saat 02:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ceylan Caddesi üzerinde bulunan Kerem Yılmaz'a ait tekel bayiine gelen kimliği belirsiz 2 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle iş yeri sahibi ile tartışma yaşadı.

Yaşanan sözlü tartışma sonrası şüpheliler iş yerinden ayrılarak bir süre sonra tekrar geri geldi. İddiaya göre, tartışmanın çıktığı iş yerine plakası alınamayan bir araçla gelen şüpheliler Kerem Yılmaz'a silahla ateş açtı. Saldırı sonrası Kerem Yılmaz bacağından yaralanırken, şüpheliler de kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaparak Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme ve çalışma yaptı. Yerdeki boş kovanları tek tek numaralandıran polis ekipleri çevrede de güvenlik kamera görüntüsü aradı.

Polis ekipleri saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.