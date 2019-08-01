Vatandaşların durumu itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine giden Amasya Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Atılan havai fişeklerin ormana düşmesi sonucu örtü yangını meydana geldiği öğrenildi. Yangın büyümeden söndürülürken, bir süre soğutma işlemi yapıldı. Yangınla ilgili polis inceleme başlattı.
Amasya’da örtü yangını: 1 dönüm alan kül oldu
01.08.2019 - 08:54 | Son Güncelleme: 01.08.2019 - 09:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amasya’da havai fişekten çıktığı değerlendirilen, yaklaşık 1 dönümlük alanda örtü yangını meydana geldi.
Etiketler : Amasya,yangın,
640957 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/640957.aspx
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