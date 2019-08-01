Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıköy Eğitim Mahallesindeki Açıkgöz Sokak’ta bulunan iki katlı evde yaşayan İbrahim Portakal isimli vatandaş, evindeki tüpün yere düşüp aniden parlaması üzerine ne yapacağını şaşırdı. Yaşlı adam, evinin yanmasını önlemek amacıyla, yanan tüpü panik halinde eline alarak evden dışarı attı. Ancak tüpü attığı yerde başka bir cismin olabileceği ihtimalini hesaba katmadı.

Yaşlı adamın tüpü attığı yerde, sokakta park halinde bulunan ve komşusu Ali Günay’a ait olan otomobil duruyordu. Yanan tüpün etkisiyle otomobil de alev alınca mahalleli büyük panik yaşadı. Sağ ön tarafından alevlere teslim olan otomobilde ciddi oranda maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, otomobilin yandığı sırada uzaklaştırılmaya çalışılan tüpün, hemen karşıdaki metruk binaya atıldığı ve burada bulunan çöp ve kağıtlar nedeniyle de küçük çaplı yanmaya neden olduğu belirtildi.

İtfaiye ekipleri ise olaya anında müdahale ederek, büyük bir facianın oluşmasını engelledi.

Tüpü dışarı atmak için eline aldığı sırada eli yanan İbrahim Portakal’a, olay yerine gelen ambulans tarafından müdahale edildi. Konuşmak istemeyen yaşlı adamın ambulansa alındığı sırada yaşadığı tedirginlik kameraya yansıdı.

Yanan otomobilin sahibi Ali Günay ise, “Komşum tüple uğraşıyormuş. Tutuşmuş mu, ne olmuş, dışarı atınca arabaya geldi. Arabanın sağ taraf birden yanmaya başlayınca komşum diğer tarafa geçip tüpü oraya atmış. Ben de söndüreyim derken bu kadar söndürdük zaten, itfaiyeci arkadaşlar geldi. Olay bu kadar. En aşağı 2 - 3 bin lira hasar çıkar” diye konuştu.