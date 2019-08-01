Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'da yaşayan 46 yaşındaki Ümit Kozan, küçük yaşlarda hayalini kurduğu “Formula 1” aracının benzerinin yapmasının ardından bu seferde arazi aracı 4x4 ATV tasarladı. Kamu kurumunda memur olarak çalışan Kozan, hobi olarak başladığı ATV aracının tasarımını arkadaşının atölyesinde hafta sonları çalışarak 8 ayda tamamladı.

Kozan, “Aşkar” ismini verdiği 20 bin lira bütçeli ATV’nin parasını ise çok sevdiği Formula 1 aracını satarak temin etti. Arabanın şase kısmını boru, dış aksamını ise fiberglastan yaptı. Yerli ATV aracında, başka bir araçtan sökülen dizel 1,6 litre 4 silindirli motor yanında 20 litre yakıt tankı kullanıldı. 2 kişilik olarak dizayn edilen araç, 600 kilogram ve 85 kilometre hıza çıkabiliyor. Meraklı gözlerle ATV’yi inceleyen vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.

Tasarladığı araçların ruhsatlandırması ve trafiğe çıkması konusunda sıkıntıların yaşamasından dolayı arazi aracına yöneldiğini aktaran Kozan, “Bu tür bir aracı tercih etmemdeki en büyük sebep arazide geziyor ve kayıt ettirmeniz gerekmiyor” dedi.

8 tonluk kamyonu çekiyor

Çeşitli denemelerden sonra aracın son aşamasına ulaştığını ifade eden Kozan, şunları kaydetti:

“Parçaları hurdacıdan aldım. Sıfır malzeme kullandığım zaman maliyeti artıyor. ATV’yi 8 ayda tamamladım. Üzerinde 4 silindirli dizel 1,6 litre otomobil motoru yer alıyor. 4x4 olarak tasarladım. 4 tekerlik bağımsız sistem üzerine kuruldu. Zorlu arazi koşullarında tekerlekler yerden kesilmiyor. Önünde vinç yer alıyor. Normal ATV’lerde hidrolik direksiyon yer almıyor ama arazi koşullarında kontrol rahat sağlanması amacıyla ben taktım. Kullandığım motor araçta 170 kilometre hıza çıkabiliyordu. Bunu 85 kilometre hıza düşürdüm ki arazi koşullarına uyabilsin. Bunu düşürünce aracın 2,5 kat tork gücü arttı. Bu sayede 8,5 tonluk kamyonu çekebiliyorum.”

Tasarımda en yorulduğu kısmın kaporta olduğunu ifade eden Kozan, “Beni en yoran kısmı kaportası oldu. Normalde 1 ay içerinde yürütme aşamasına getiriyorum. Kaporta kısmıyla heykeltraş gibi kalıbını almak için uğraşıyorsun. Kaporta 5 ay sürdü. Kalıbı aldıktan sonra fiberglas ile tamamladığını” söyledi.

Diğer ATV’lerden farklı olduğunu belirten Kozan, “Diğer ATV’ler yakıt tüketimi fazla ve yedek parçaları fiyatları pahalı oluyor. Benim tasarladığım ATV’de arızalandığı zaman normal araba tamircisine gidip rahatlıkla yapılabilir” dedi.

Hafta sonlarında araç başında stres attığını ifade eden Kozan, şöyle devam etti:

“Sanayide arkadaşlarım var hobi olarak uğraştığım için hafta sonu tatillerimde onların atölyelerinde ATV üzerinde çalışıyorum. Bana çevremdekiler, ‘Memursun, hafta sonları dinlenmiyorsun, çocuklarınla gezmiyorsun’ diye soruyorlar. Pazar günlerimi çocuklarıma ayırdım. Cumartesi günü de aracımla ilgilendim. Çalışıyorsunuz yoruluyorsunuz, akşamları gelip dükkana gelip bir tane vidasını sıkıyorum, kafam dağılıyor.”