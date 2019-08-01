Edinilen bilgiye göre, “Didim Kom Grup Amirliği Ekipleri tarafından, yapılan çalışmalar neticesinde durumundan şüphelenilen M.K. isimli şahıstan 0.80 gram metamfetamin maddesi,
O.A. isimli şahsın üzerinden 1.40 gram tütünle karıştırılmış esrar, 0,35 gram esrar, 0.41 gram metamfetamin maddesi, S.Ç. isimli şahsın üzerinden 5.70 gram esrar maddesi, 2 adet ectacsy hap ele geçirildi. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.
Didim’de şüpheli üç şahısta uyuşturucu ele geçirildi
01.08.2019 - 11:32 | Son Güncelleme: 01.08.2019 - 11:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’ın Didim ilçesinde şüphe üzerine durdurulan üç şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, “Didim Kom Grup Amirliği Ekipleri tarafından, yapılan çalışmalar neticesinde durumundan şüphelenilen M.K. isimli şahıstan 0.80 gram metamfetamin maddesi,
Etiketler : Didim,uyuşturucu,
641004 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/641004.aspx
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