Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenyurt’ta 27 Ağustos 2018’de eşi Ergül İsenç ile kayın validesi Ayşe Öksüzömer’i bıçakla ve tüfekle yaralayan Hüseyin İsenç’in yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Hüseyin İsenç ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

“Öldürmek amacım yoktu”

Kimlik kontrollerinin ardından savunması sorulan tutuklu sanık Hüseyin İsenç müştekileri öldürmek gibi bir kastı olmadığını söyleyerek “Eşimin ailesi en başından beri evliliğimize karşı çıktı. Eşim annesinin etkisiyle çocuklar ile ilgilenmemektedir. En ufak tartışmamızda polisi arıyordu. Eşim konuşmalarında hakaret ediyordu. Beni aldatmaya yönelik hareketleri ve ilişkileri olduğunu da tespit ettim. Olay günü bıçak ve av tüfeğini korkutmak amacıyla yanıma almıştım. Müştekileri öldürmek amacım yoktu” şeklinde konuştu.

“Evimizi basıp tehditlerde bulunmuştu”

Duruşmada daha sonra söz alana müşteki kayınvalide Ayşe Öksüzömer ise sanık İsenç’in eşine şiddet uyguladığını söyledi.

Kızının gördüğü şiddet sonrası kendilerine sığındığını aktaran Ayşe Öksüzömer, “Olay günü aramızda herhangi bir konuşma olmadan bıçak ile kızıma vurmaya başladı. Elinde 2 tane bıçak vardı. Ben müdahale edince bu kez de bana bıçak ile vurdu. 3 yerimden yaralandım. Kızım ile kaçmaya çalışırken arkamızdan tüfek ile ateş etti. Sanık hakkında şikayetçiyim” dedi.

“Sanığı aldatmam gibi bir durum söz konusu değildir”

Müşteki Ergül İsenç ise sanık ile 17 yıldır evli olduğunu söyleyerek “Evliliğimiz boyunca sanık bana sürekli şiddet uygulamıştır. Beni dövmesi nedeniyle birçok kez karakola giderek şikayet ettim ancak tehdit etmesi nedeniyle geri çektim. Boşanma davası açtım ancak beni tehdit etmesinden dolayı geri aldım. Sanığı aldatmam gibi bir durum söz konusu değildir. Olay günü aramızda herhangi bir konuşma olmadı. Benim vücudumda 17 bıçak yarası vardır. Ayrıca tüfek ile ateş etmesi sonucu da yaralandım. Sanıktan şikayetçiyim” şeklinde beyanda bulundu.

Duruşmada dinlenilen müşteki Ergül ile sanık Hüseyin İsenç’in çocuğu olan, Y.İ. ise annesinin kendisine bakmadığını söyleyerek annesinin babasını aldattığı iddiasında bulundu.

“Cezaevinden gönderdiği mektuplarla tehdit etmeye devam ediyor”

Söz verilen müşteki avukatları tanık beyanını kabul etmediğini söyleyerek sanığın cezaevinden gönderdiği mektuplar ile tehditlerini sürdürdüğünü aktardı. Sanık avukatı ise adli kontrol şartıyla müvekkilinin tahliye edilmesi talebinde bulundu.

Tarafların dinlenilmesinin ardından mahkeme ara kararını açıkladı.

Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ailevi nedenler ile Hüseyin İsenç’in sorunlar yaşadığı ve müşteki Ergül İsenç’in birçok kez şikayetinin bulunarak sığınma evine gittiği anlatılıyor. Olay sabahı anne Ayşe Öksüzömer ile Ergül İsenç’in işe gitmek için evden çıktığı sırada sanık Hüseyin İsenç’in koşarak geldiği ve elindeki bıçak ile Ergül İsenç’in vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu, müşteki Ergül’ün yere düşmesi üzerine diğer müşteki Ayşe’nin üzerine yürüyerek bıçak ile çeşitli yerlerine vurduğu, müştekiler ayağa kalkıp kalkmaya çalıştığı esnada boynuna asılı tüfek ile eşi Ergül İsenç’e bir el ateş ettiği ve Ergül’ün yere düştüğü şüphelinin ise olay yerinden kaçtığı anlatılıyor. İddianamede Hüseyin İsenç’in ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar ve ‘üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar olmak üzere 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.