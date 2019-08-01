Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da iki sokak kedisinin üzerine kaynar su dökülerek öldürüldüğü öne sürüldü. Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde vücudunda yanıklar bulunan iki sokak kedisinin öldüğünü görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kedilerin üzerini poşetle kapatarak Kepez Belediyesi veterinerlerinden yardım istedi.

Veterinerlerin yaptığı ilk incelemede, kedilerin kaynar su dökülerek öldürülmüş olabileceği belirtildi.

Kedilerin öldürülmesi nedeniyle dört mahalle sakininin şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Öldürülen kediler ise veterinerler tarafından bir poşete konularak incelenmek üzere götürüldü.

Mahalle sakinlerinden Pınar Kara, kedileri görünce çok üzüldüğünü söyledi. Kedilerin kimseye zararı olmadığını, mahalle olarak düzenli beslediklerini aktaran Kara, "Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bir yıldır kediler burada öldürülüyor." dedi.

Asiye Sarıca ise kedilerin ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Son 1 ayda 5-6 kedi öldürüldü. Ya zehirlenerek ya taş atılarak ya da kaynar su dökülerek öldürüldü. Bunları yapanların cezasını çekmesini istiyoruz." diye konuştu.