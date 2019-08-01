Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, ilçeye bağlı Danişment köyü sahilindeki Çimen Sitesi'nde meydana geldi. Ailesiyle sahile giden Hasan Kılınç, yazlığın bahçesinde mangal yakmak için ateşe mangal jeli döktü. Jelin aniden parlaması sonucu Hasan Kılınç ve yanındaki kızı Öykü, yaralandı. Baba- kız, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Kılınç, tedavisinin ardından taburcu edildi. Sağlık durumu ağır olan Öykü Kılınç ise ilk müdahalenin ardından ambulansla götürüldüğü Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan kalkan ambulans uçakla Ankara'daki Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesi'ne sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.