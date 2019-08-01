Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Suriye uyruklu 11 göçmenin Ilıca bölgesindeki bir otoparka bırakıldığını belirledi. Göçmenleri gözetim altına alan ekipler, burada kaçakçılıkta kullanılan malzeme ele geçirdi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan yurt dışına geçişini organize ettiği öne sürülen A.K (24) ve Ş.H. (33) ile göçmenleri ilçeye getiren transit aracın sürücüsü M.B. (42) ve olayla bağlantılı oldukları belirlenen Ç.M. (50), E.C. (34) ve E.Y'yi (33) gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.