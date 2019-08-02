Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeşilada Mahallesinde O. A. (35) idaresindeki motosiklet İstiklal Caddesi'nden yolun karşısına geçmeye çalışan Telsime Atak'a (59) çarptı. Kazada Atak ile motosiklet sürücüsü ve arkasında yolculuk yapan S. Tokluoğlu da (18) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Telsime Atak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.