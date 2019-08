Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, olay Mahmudiye Mahallesi Spor Sokak'taki atölyede meydana geldi. İmalathanenin 4.katına çıkan Talha C. (14), karanlıkta görmediği yük asansörü boşluğundan aşağı düştü. Talha C. önce süngerlerin üzerine ardından da beton zemine düştü. Ölümden dönen Talha C, ailesinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Talha C. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.