Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Yeşilalan köyünde meydana geldi. R.Ş. (56) isimli kişi arazide yakını tarafından kullanılan hareket halindeki traktöre binmek istedi. Dengesini kaybedip düşünce traktörün altında kaldı. Bacağı kırılan R.Ş., helikopter ambulans ile kaza bölgesinden alınarak Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. R.Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Hareket halindeki traktöre binmek isterken altında kaldı
02.08.2019 - 13:10 | Son Güncelleme: 02.08.2019 - 13:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta hareket halindeki traktöre binmek isteyen kişi altında kalarak ağır yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : hareket,traktör,yaralı,
641278 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/641278.aspx
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