Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Akalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi E.K.(23), 5 yıllık eşi A.K.'nin (27) kendisine şiddet uygulayıp sol kolunu kırdığını iddia ederek şikayette bulundu.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili A.K.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.K., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek eşinin odun alırken düşerek kolunu kırdığını, hastaneye götürüp kolunu sardırdığını ve kendisine iftira attığını savundu.