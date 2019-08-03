Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı - Abdülhakim Arvas

Resûlullah Efendimize kucak açmış, Cebrail aleyhisselamın şereflendirdiği ve ilk vahyin geldiği Hira (Arapların ifadesi ile Cebel-i Nur) bu civardaki en sarp dağ. Şehir merkezinden 5 kilometre kadar uzakta. Ama artık eteklerinde koca bir semt uzanıyor.

Sıhhatli biri Cebel-i Nur’un bedenlerine çok çok yarım saatte tırmanabiliyor. Ama yaşlılar için aynı yol yıllar kadar uzun. Dağa çıkmak için gece gündüze nazaran daha serin olan saatler tercih ediliyor. Saat 2-3 gibi merdivenleri aşk ve heyecanla çıkan hacı adayları sabah namazını zirvede kılıyor. Namazdan sonra gözleri nemli yakınları ve sevdikleri için ellerini semaya açıyorlar.

İLK EMİR “OKU!”

Efendimizin şereflendirdiği mağara, Kâbe-i şerife bakan sarp yüzde bulunuyor. Burası zannettiğiniz gibi dağın derinliklerine girmiyor. İri yassı taşların altında kalan bir boşluktan ibaret. Hacı adaylarımız bu mağaraya birkaç dakikalığına da olsa girmek ve o havayı solumak istiyorlar.

Bu mümkün, velev ki siz izdihama katlanmayı göze alın.

Cebel-i Nur’un zirvesinden Mekke çok hoş görünüyor. Şehir ak yapılarıyla tepeler arasına sokuluyor, Kâbe ayan beyan ortada. Hatta yönelip durabiliyorsunuz namaza. Akşama doğru serince bir rüzgâr çıkıyor ve kızıllaşan ufuk eskilere götürüyor sizi. Hey güzel Allah’ım buradan kimler geçti? Kim geçti?

Cebel-i Nur aslında o kadar yüksek değil ama doğru dürüst yolu yok. Yer yer Asyalı fakirler taşıyabildikleri kadar su, kum ve çimentoyla yol yapıyorlar. Daha doğrusu “mış” gibi yapıyor, gün boyu tek basamakla oyalanıyorlar. Gelene gidene asılıp (güya) hayır topluyorlar.

İnsan düşünüyor da Hazreti Hatice Validemiz ta Mekke’den buralara yemek ve su taşıdı. O yıllarda yaşı 65 civarındaydı. O yaşta bir kadının her gece dağlara tırmanması... İşte sadakat denilen şey bu olmalı.

1 MİLYON 336 BİN HACI ADAYI GELDİ

Suudi Arabistan Krallığı’na dün itibarıyla yurt dışından hava, kara ve deniz limanları aracılığıyla hac ziyareti yapmak için gelen hacı adayı sayısı 1.336.426’ya ulaştı. Pasaport Genel Müdürlüğü, hava yoluyla 1 milyon 245 bin 303, karayoluyla 76 bin 199, deniz yoluyla da 14 bin 924 hacı adayının ulaştığını kaydetti. Yurt dışından gelen hacı adayı sayısının iki milyona ulaşması, yerli hacı adayları ile birlikte resmî olarak 2,6 milyon kişinin hac yapması bekleniyor.

Suud Mahkemesi: Bayramın 1. günü 11 Ağustos Pazar

Suud Yüksek Mahkemesi, Zilhicce hilalinin görüldüğünü açıkladı. 9 Ağustos Cuma günü (Tevriye günü) başlayacağını açıklayan mahkemenin kararına göre hacı adayları 10 Ağustos Cumartesi günü Arafat’ta olacak 11 Ağustos Pazar günü ise ihramdan çıkacak.

KÂBE'DE CUMA HEYECANI

Mekke-i mükerremeye ulaşan yüz binlerce mümin Kâbe’de cuma namazı için saf tuttu. Ellerini açan hacı adayları Allahü teâlâdan af ve mağfiret dilerken, gözyaşları içinde duygulu anlar yaşadılar. Kâbe’de namaz kılmak isteyen hacı adayları, gece yarısından itibaren kutsal mekâna koştu. Sabah namazına kadar tavaflarını yapan hacı adayları, namazın ardından yine ibadet ve dualarına devam etti. Cuma namazına kadar Harem-i şerif, hiç boşalmadı. Hacı adayları kaza namazı kılıp Kur’ân-ı kerim tilavet ettiler. Cuma namazı vakti geldiğinde Kâbe’i muazzamadaki heyecan zirveye çıktı. Hıncahınç dolan Mescid-i haramın minarelerini bir kilometre uzaklıktan gören cadde ve sokaklarda yer bulan hacı adayları kendini şanslı olanlardan saydı. Yaklaşık üç milyon kişinin saf tuttuğu cuma namazının ardından sokaklarda büyük coşku yaşandı.