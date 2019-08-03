Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ambulansla getirildiği evinin önünde çok sayıda vatandaş ve protokol üyeleri tarafından karşılan Gazi Cür’e Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Temsilciliği Başkanı İbrahim Çetintaş tarafından Kur’ân-ı kerim ve bir adet Türk bayrağı hediye edildi. İlçe Müftüsü İsa Aktaş’ın yaptığı duanın ardından Gazi Cür, sedye üzerinde evine girdi.