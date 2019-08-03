Ambulansla getirildiği evinin önünde çok sayıda vatandaş ve protokol üyeleri tarafından karşılan Gazi Cür’e Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Temsilciliği Başkanı İbrahim Çetintaş tarafından Kur’ân-ı kerim ve bir adet Türk bayrağı hediye edildi. İlçe Müftüsü İsa Aktaş’ın yaptığı duanın ardından Gazi Cür, sedye üzerinde evine girdi.
Evine hoş geldin kahraman
03.08.2019 - 06:34 | Son Güncelleme: 03.08.2019 - 06:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri’nin Derecik ilçesinde teröristler tarafından döşenen mayına basarak iki bacağını kaybeden Uzman Onbaşı Tarık Cür, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin ardından Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki baba ocağına geldi.
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641415 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/641415.aspx
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