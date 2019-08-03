Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Az bulutlu ve açık 32 
İstanbul: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nın kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 32 
İzmir: Az bulutlu ve açık 37 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33 
Bursa: Parçalı bulutlu 35 
Antalya: Az bulutlu ve açık 32 
Samsun: Parçalı bulutlu 28 
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27 
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 