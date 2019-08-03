Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik mobil radarı, 1 Ağustos günü saat 01.45'te Çeşme açıklarındaki lastik botta kaçak göçmen olduğunu belirledi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 23'ü Suriye, 7'si Filistin uyruklu olmak üzere toplam 30 kaçak göçmen bulundu. 4 kadın ile 9 çocuğun da aralarında bulunduğu kaçak göçmenler, Çeşme İskelesi'ne getirilip, karaya çıkartıldı. Aynı gün saat 06.19'da da Sahil Güvenlik helikopteri, Çeşme'nin Ildır Körfezi'nde lastik botta kaçak göçmen grubu tespit etti. Sahil Güvenlik botu bölgeye yönlendirildi. Durdurulan lastik bottaki 28'i Suriye, 7'si Filistin, 5'i Kongo, 3'ü Güney Afrika, 1'i Orta Afrika, 1'i Irak uyruklu toplam 45 kaçak göçmen yakalandı. 10 kadın ve 11 çocuğun aralarında bulunduğu kaçak göçmenler, Çeşme İskelesi'ne getirildi.

75 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.