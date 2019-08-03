AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 12.51'de merkez üssü Akdeniz açıkları olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu.
Akdeniz'de korkutan deprem!
03.08.2019 - 13:12 | Son Güncelleme: 03.08.2019 - 13:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 12.51'de merkez üssü Akdeniz açıkları olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu.
Etiketler : deprem,
641483 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/641483.aspx
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