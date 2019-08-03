Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 12.51'de merkez üssü Akdeniz açıkları olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu.