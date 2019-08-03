Edinilen bilgilere göre, Kaynarca ilçesi Sarıbeyli Mahallesi'nde bulunan İbrahim Toğuç’a ait tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Olayın haber verilmesi ile birlikte yangına Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Çıkan yangında 5 bin saman balyası kül oldu. Jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.
Yangında 5 bin saman balyası kül oldu
03.08.2019 - 22:49 | Son Güncelleme: 03.08.2019 - 22:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde çıkan yangında 5 bin saman balyası kül oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : yangın,saman,balya,
641564 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/641564.aspx
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