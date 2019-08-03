Edinilen bilgilere göre, Kaynarca ilçesi Sarıbeyli Mahallesi'nde bulunan İbrahim Toğuç’a ait tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Olayın haber verilmesi ile birlikte yangına Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Çıkan yangında 5 bin saman balyası kül oldu. Jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı. 