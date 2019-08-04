Edinilen bilgiye göre 20'inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanış törenindeki havai fişek gösterisi sırasında havai fişeklerin fırlatma rampasında patlaması sonucu 8 kişi hafif şekilde çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.
Büyükçekmece'de festival alanında havai fişek kazası: 8 yaralı
04.08.2019 - 01:49 | Son Güncelleme: 04.08.2019 - 01:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
20'inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin yapıldığı yerde havai fişeklerin fırlatma rampasında patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hafif şekilde yaralandı.
Etiketler : büyükçekmece,büyükçekmece kültür festivali,
641580 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/641580.aspx
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