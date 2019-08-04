Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Turgutlu Ovası Kısmalı Yolu mevkiinde meydana geldi. Musacalı Mahallesi'nden ilçe merkezine doğru giden Yasin Akcan (30) yönetimindeki 45 N 4617 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp sulama kanalına uçtu. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Yasin Akcan ile yanındaki Yıldıray Karakuzu (42) ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Yapılan kontrollerden Karakuzu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Yasin Akcan ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Akcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yıldıray Karakuzu'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’nin morguna kondu.