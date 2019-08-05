Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Deri en önemli organlarımızdan biridir. Vücudumuzun tüm yüzeyini sarar, zararlı maddelere karşı korur, birçok hastalığı da haber verir ama biz pek görmeyiz. Bu önemli organımız, bizim ruh hâlimizden de çok etkilenir. Çünkü deri ile beyin arasında doğrudan ilişki vardır. Anne karnındayken bile derimiz dış dünya ile ilgili uyaranları kayıt altında tutar ve iletir. 5 duyu organımızdan olan deri, dokunarak birçok şeyi hissetmemizi sağlar.

Derimiz iç dünyamızda oluşan bir duygu durumun dış dünyaya yansımasıdır, bir nevi ruhumuzun aynasıdır cildimiz. Mesela; sevindiğimizde, üzüldüğümüzde, heyecanlandığımızda, kaygılandığımızda, korktuğumuzda, ağladığımızda, öfkelendiğimizde ilk mesajı cildimiz verir bize. Nasıl mı? Kızararak, morararak, sarararak ya da tüylerin ürpermesine neden olarak. Bazen oluşan cilt problemleri psikolojimizi olumsuz etkilerken, bazen de psikolojik sıkıntılar dermatolojik bir hastalığın ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Derimizde olan birçok hastalık, bize ruhsal dünyamızdan bir mesaj taşır. Stres, kaygı, depresyon gibi duygu durumları birçok dermatolojik hastalığın oluşmasına sebep olabilmektedir. Sözel olarak ifade edilemeyen, dile getirilmeyen duygular, beden tarafından dile gelir ve cilt hastalığı şeklinde kendisini ifade eder. Örneğin; duygusal stresin akne, saç kıran, egzama, alerjik astım vb. pek çok hastalıkla ile bağlantılı olduğu veya psikolojik stres ile birlikte arttığı bilinmektedir.