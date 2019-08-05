Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeydoğu ve iç kesimlerde azalacak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27
İstanbul: Parçalı bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Bursa: Parçalı bulutlu 29
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 31
Samsun: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39