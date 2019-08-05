Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Akçakale'de arkadaşlarıyla oynamak için öğle saatlerinde evden çıkan Mehmet Altun (13), akşam olmasına rağmen dönmedi. Bunun üzerine meraklanan ailesi, çevrede Mehmet'i aradı. Ailesi çocuklarını bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine ekipler, arama çalışması başlattı. Dün akşamdan beri aranan Mehmet'in, bugün öğle saatlerinde, ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki kırsal Akkeçi Mahallesi'nde yer alan sulama kanalında cesedi bulundu. Mehmet Altun'un cesedi, sudan çıkarılıp otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.