Edinilen bilgilere göre, Giresun’un Tirebolu ilçesinden Güce istikametine gitmekte olan otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Espiye-Güce kavşağında beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta bulunan üç kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.
Giresun’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
05.08.2019 - 14:56 | Son Güncelleme: 05.08.2019 - 14:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun’un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi bir kişi ise yaralandı.
Etiketler : Giresun,kaza,
641909 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/641909.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER