İlçeye bağlı Camikebir Mahallesi’nde bir inşaatın asansör boşluğuna düşen köpek, Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı. Yaklaşık 45 dakikalık bir operasyon sonucunda köpeğin boynuna ip geçirerek olduğu yerden kurtarılan köpek, arkasına bakmadan hızlıca inşaat bölgesinden uzaklaştı.
Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
05.08.2019 - 15:31 | Son Güncelleme: 05.08.2019 - 15:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Erciş ilçesinde inşaatı devam eden bir binanın asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Etiketler : Van,
641917 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/641917.aspx
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