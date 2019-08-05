Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş ile Brescia arasında oynanan hazırlık maçında sakatlanarak sahayı terk eden Necip Uysal’ın derin kasık bölgesi (obturatuar externus) adalesinde grade 1 yaralanma tespit edildi. 28 yaşındaki futbolcunun 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın Brescia ile oynadığı hazırlık maçının 10. dakikasında rakip oyuncuya müdahale etmek isterken ayağı zemine takılan ve maçın 30. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Necip Uysal’ın yapılan muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre derin kasık bölgesi (obturatuar externus) adalesinde grade 1 yaralanma tespit edilimiştir. Necip Uysal’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."