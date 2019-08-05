Burhaniye’de daha çok kırsal kesimden gelen vatandaşların yaşadığı Cumhuriyet Mahallesinde hayır yemekleri bitmiyor. Mahalle Camiinde kılınan öğlen namazının ardından yüzlerce vatandaşa etli pilav ve ayran ikramı yapıldı. Mahallede hayır yemeklerinin eksik olmadığını anlatan İmam Hüseyin Yetimoğlu, hayır geleneklerinin birlik ve beraberliğe vesile olduğunu söyledi. Mahalle Muhtarı Yusuf Karakocalı da, hayır yapmak isteyen vatandaşlara her türlü desteği verdiklerini anlatırken, mahallede birlik ve beraberliğin çok iyi olduğunu söyledi. Eski Muhtar Ramazan Gürlen de, hayır olmadığı günlerde vatandaşların evlerinden yemek getirerek açları doyurduğunu söyledi.
Bu mahallede kimse aç kalmıyor!
05.08.2019 - 17:49 | Son Güncelleme: 05.08.2019 - 17:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, neredeyse her gün hayır düzenleniyor. Son olarak Ahmet Pektaş’ın düzenlediği pilav hayrı büyük ilgi gördü. Hayırlardan dolayı mahallede kimsenin aç kalmadığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Balıkesir,Burhaniye,
641946 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/641946.aspx
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