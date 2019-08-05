Tuzla Piyade Okulundaki atış alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yanın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında 2 hektar kadar alanın yandığı öğrenildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, iş makineleriyle da müdahalede bulunuldu. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Tuzla Piyade Okulunda çıkan yangın söndürüldü
05.08.2019 - 18:21 | Son Güncelleme: 05.08.2019 - 18:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tuzla Piyade Okulundaki atış alanında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tuzla Piyade Okulu,yangın,söndürüldü,
641955 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/641955.aspx
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