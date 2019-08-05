Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuzla Piyade Okulundaki atış alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yanın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında 2 hektar kadar alanın yandığı öğrenildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, iş makineleriyle da müdahalede bulunuldu. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.