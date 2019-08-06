Erciş ilçesine bağlı Koçköprü Mahallesi'ndeki Koçköprü Barajına giren 17 yaşındaki Tarkan Gürbüz, birden gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölette yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları sonucu Gürbüz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Erciş Devlet Hastanesine götürüldü.
Barajda kaybolan 17 yaşındaki çobanın cesedi bulundu
06.08.2019 - 02:09 | Son Güncelleme: 06.08.2019 - 02:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Erciş ilçesinde serinlemek için baraja girdikten sonra kaybolan 17 yaşındaki çobanın cansız bedenine ulaşıldı.
Etiketler : çoban,baraj,haberler,
642011 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/642011.aspx
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