Kazada yaralanan olmazken tramvay seferleri çift yönlü durduruldu. Tramvaydaki yolcular boşaltıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Cevizlibağ'da tramvaya su tankeri çarptı
06.08.2019 - 07:59 | Son Güncelleme: 06.08.2019 - 08:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cevizlibağ'da Topkapı istikametine giden tramvaya su tankeri çarptı.
Kazada yaralanan olmazken tramvay seferleri çift yönlü durduruldu. Tramvaydaki yolcular boşaltıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.
Etiketler : tramvay,kaza,haberler,
642021 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/642021.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER