Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'nın Kozan ilçesinde, yaklaşık 18 gün önce kaybolan ve ailesi tarafından her yerde aranan Aşır Zurnaçalar'ın (63), cesedi mısır ekili tarlada bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kamışoba Mahallesi'nde oturan kızını görmek için Ceyhan ilçesinden Kozan'a gitmek üzere ayrılan Aşır Zurnaçalar, iddiaya göre birkaç gün kaldıktan sonra 17 Temmuz tarihinde kendi evine gitmek için Kozan'dan yola çıktı.

Ceyhan'daki ikametine dönmediği kaydedilen Zurnaçalar'a ulaşamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. 18 gün boyunca arama çalışmasını sürdüren jandarma ekipleri, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gaziköy Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasında ceset buldu.

PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Vücudunun çeşitli yerleri yırtıcı hayvanlarca parçalanan cesedin, yanında bulunan baston ve kıyafetlerinden cesedin Aşır Zurnaçalar'a ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Zurnaçalar'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

