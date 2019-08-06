Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beykoz’da iki arkadaş, serinlemek için Piri Reis Caddesi üzerinden denize girdiler. Gençler bir süre sonra denizde boğulmaya başladılar. Durumu fark eden Mehmet Yaşat Altaş isimli vatandaş hemen denize atlayarak boğulan gençlere yardım etmek istedi. Caner Ş. isimli genci kurtarabilen Altaş, tüm çabasına rağmen Mustafa Ö.’yü kurtaramadı. Dalgalara kapılan genç gözden kayboldu. Kaybolan genç için denizde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama çalışmaları devam ederken, gencin halası ile yengesi deniz kıyısında gözyaşlarına boğuldu.