Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Bölgede bulunan bir petrol istasyonundan mazot yükleyen Ahmet Yıldırım idaresindeki 33 B 7513 plakalı mazot tankeri, Adana'ya seyir halinde iken önüne aniden çıkan motosiklete çarpmamak için kaldırama çarparak, devrildi. Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın etkisiyle tankerin kapakları açılırken, içinde bulunan 8 ton mazot yola döküldü. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan şoför, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-400 kara yolu Adana yönü, bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Yola dökülen mazot için itfaiye ekipleri temizlik çalışması yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.