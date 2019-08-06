Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Mercan tarafından yetiştirilen 2 buçuk yaşındaki Simental cinsi tosun, iri cüssesi ve hacimli duruşu ile pazara gelen vatandaşların ilgi odağı oldu. Sahibi tarafından bir araba parası bedel biçilen Tosun, kıran kırana geçen pazarlık sonucunda yine bir araba parası olan 23 bin liraya satıldı.

Üç yıldır pazarın en büyük havanını kendisi tarafından satıldığını söyleyen üretici Ali Mercan, "Bu hayvan 2 buçuk yaşında Simental cinsi bir tosun. Üç yıldır bu pazarın en büyük hayvanını ben ve Kütahya'nın en büyük tosunlarını da ben satıyorum burada" dedi.

Uzun pazarlıklar sonucu 23 bin liraya tosunu alan Çamlıca Mahallesi'nden Ahmet Gırgın ise, "Bu yıl kurbanlığımızı 23 bin liraya aldık. Yaklaşık 400-450 kilo et çıkar. Tahminden de 600 kilo olabileceğini düşünüyoruz. Dört aile keseceğiz kurbanımızı. Allah şimdiden kabul etsin inşallah" diye konuştu.