Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Bafra ilçesinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki gün eşiyle tartışmasının ardından eşinin ayrılmak istediğini söylediği Kahraman K. akşam üzeri ilçede bulunan ve restorasyonu devam eden Çetinkaya Köprüsü'ne çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köprü üzerine çıkan Kahraman K. kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere eşinin ve çocuklarının gelmemesi durumunda kendisini köprüden aşağıya atacağını söyledi. Bunun üzerine ekipler şahsın eşiyle iletişime geçti. Daha sonra Kahraman K., olay yerine gelen eşinin iknası üzerine çıktığı köprüden aşağıya indi.