Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; Hakkari-Van karayolu üzerinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 adet gizlenmiş vaziyette el yapımı patlayıcı tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
Hakkari-Van karayolunda EYP'li tuzak imha edildi
06.08.2019 - 23:11 | Son Güncelleme: 06.08.2019 - 23:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari-Van karayolunda tespit edilen el yapımı patlayıcı (EYP) güvenlik güçleri tarafından imha edildi.
Etiketler : Hakkari,
642239 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/642239.aspx
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