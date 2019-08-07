Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayramların vazgeçilmezleri baklava, çikolata, lokum ve tatlılar tezgahlarda yerlerini aldı, tüketicileri bekliyor. Üretici, tatlı satışlarının ve siparişlerinin bayram yaklaştıkça arttığını söylüyor. Kurban Bayramı’nda Ramazan Bayramı’na göre tatlı ve unlu mamül satışlarının daha az olmasından dolayı üretici, kontrollü üretim yapıyor.

Bayram ikramlarının en bilinenlerinden baklava bu yıl da en çok talep gören ürünler arasında. Baklavayı Arap turistlerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği lokum takip ediyor. İstanbul Şekerci Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener, bayram için üreticilerin aldıkları siparişlerde artış olduğunu belirtti. Şener, bayram ikramlıkların alınırken hijyen açısından dikkat edilmesi gerektiği ve merdiven altı ürünlerin satın alınmaması konusunda vatandaşları uyardı. Şener ayrıca herhangi bir olumsuz durumda tüketicilerin kendilerine şikayette bulunabileceklerini söyledi.

Baklava 60 TL, lokum 20 TL, şeker 30 TL

Aykut Şener, Kurban Bayramı öncesi fiyatlarla ilgili de bilgi verdi. Buna göre bu bayram baklava fiyatları normal seviyede seyrediyor. Çeşidine göre iyi bir baklavanın kilosu 60 TL ile 100 TL arasında değişiyor. Bu sene geçtiğimiz yıllara göre lokum satışlarının daha yüksek olduğunu kaydeden Şener, fiyatların 20 ila 120 TL arasında seyrettiğini belirtti. Kaliteli bir bayram şekerinin kilo fiyatının 30 liradan başladığını aktaran Şener, özellikle ambalajlı şeker alacak tüketicileri, ürünlerin son kullanma tarihlerine bakmaları konusunda uyardı.

“Olumsuz durumlarda bize ulaşsınlar”

Aykut Şener, tüketicilerin karşılaştıkları herhangi bir olumsuzlukta kendilerine rahatlıkla ulaşabileceğini söyleyerek, alınan şikayetler üzerine anında inceleme başlatıp, söz konusu firmalar hakkında cezai yaptırımların önünü açabileceklerinin altını çizdi.